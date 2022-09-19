Резиденты Азербайджана в I полугодии в экономику ОАЭ вложили свыше $132 млн

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в январе-июне 2022 года составили $518,907 млн, что на 50,2% выше показателя первого полугодия 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана в январе-июне 2022 года за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику ОАЭ - $132,635 млн (рост в 45,2 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года) или 25,6% всех ПИИ за период.
В топ-5 стран, куда осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: Австралия - $75,744 млн (в первом полугодии 2021 года не осуществлялись), Турция - $59,745 млн (рост на 29,2%), США - $32,686 млн (спад на 10,2%) и Великобритания - $30,108 млн (спад в 3,1 раза).
Резиденты Азербайджана в январе-июне 2022 года сократили ПИИ в РФ на 46,8% - до $2,488 млн или 0,5% всех ПИИ за рубежом.
А.Азизов
Азеришыг направит свыше 3 млн манатов на прокладку части кабельной линии, проходящей через Лачинский коридор
Алиев обсудил с Блинкеном процессы на Южном Кавказе
Число случаев COVID-19 в мире превысило к 611,9 млн - университет Хопкинса
В Азербайджане суточная смертность от COVID-19 снизилась на треть, заболеваемость - на 15,9%
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Еще шесть судов с зерном вышли с Украины в рамках черноморской инициативы - Минобороны Турции
Американский аналитик: Визит Пелоси в Армению – это шаг назад в мирном процессе между Ереваном и Баку
Страны Балтии и Польша закрывают въезд россиянам с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования
ВТБ (Азербайджан) поддержал будущих первоклассников из малоимущих семей
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично