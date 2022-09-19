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Макроэкономика 19.09.2022 10:43

Резиденты Азербайджана в I полугодии в экономику ОАЭ вложили свыше $132 млн

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) резидентов Азербайджана за рубежом в январе-июне 2022 года составили $518,907 млн, что на 50,2% выше показателя первого полугодия 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.

Согласно данным ЦБ, резиденты Азербайджана в январе-июне 2022 года за рубежом больше всего вложили инвестиций в экономику ОАЭ - $132,635 млн (рост в 45,2 раза по сравнению с первым полугодием 2021 года) или 25,6% всех ПИИ за период.

В топ-5 стран, куда осуществляли ПИИ азербайджанские резиденты также входят: Австралия - $75,744 млн (в первом полугодии 2021 года не осуществлялись), Турция - $59,745 млн (рост на 29,2%), США - $32,686 млн (спад на 10,2%) и Великобритания - $30,108 млн (спад в 3,1 раза).

Резиденты Азербайджана в январе-июне 2022 года сократили ПИИ в РФ на 46,8% - до $2,488 млн или 0,5% всех ПИИ за рубежом.

А.Азизов

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Тэги: ОАЭ, ПИИ

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