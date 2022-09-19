Еще шесть судов с зерном вышли с Украины в рамках черноморской инициативы - Минобороны Турции

Очередные шесть сухогрузов с зерном покинули украинские порты в рамках стамбульской инициативы по вывозу сельскохозяйственного продовольствия с Украины, передает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

При этом в ведомстве не уточнили, куда направляются суда и с каким именно зерном. В Минобороны добавили, что отгрузка зерна продолжается в плановом порядке.

Агентство отмечает, что всего с момента заключения соглашения о вывозе зерна из портов Украины экспортировали более 3 млн тонн сельскохозяйственных товаров на более чем 145 судах.

При этом на прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что "география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок (из портов Украины) идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства, которые в состоянии продовольственного кризиса, отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4% с грузом чуть более 250 тыс. тонн".

По словам Небензи, в страны ЕС ушло 58 судов (42%) с грузом более 1,2 млн тонн, по линии Всемирной продовольственной программы в беднейшие страны отправились только два сухогруза.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.