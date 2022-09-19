Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Регион 19.09.2022 10:56

Еще шесть судов с зерном вышли с Украины в рамках черноморской инициативы - Минобороны Турции

Очередные шесть сухогрузов с зерном покинули украинские порты в рамках стамбульской инициативы по вывозу сельскохозяйственного продовольствия с Украины, передает "Анадолу" со ссылкой на Минобороны Турции.

При этом в ведомстве не уточнили, куда направляются суда и с каким именно зерном. В Минобороны добавили, что отгрузка зерна продолжается в плановом порядке.

Агентство отмечает, что всего с момента заключения соглашения о вывозе зерна из портов Украины экспортировали более 3 млн тонн сельскохозяйственных товаров на более чем 145 судах.

При этом на прошлой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что "география отгрузок в рамках черноморской инициативы показывает, что почти половина всех поставок (из портов Украины) идет в страны с высоким уровнем дохода, а в беднейшие государства, которые в состоянии продовольственного кризиса, отправлено всего шесть судов из 136, то есть 4% с грузом чуть более 250 тыс. тонн".

По словам Небензи, в страны ЕС ушло 58 судов (42%) с грузом более 1,2 млн тонн, по линии Всемирной продовольственной программы в беднейшие страны отправились только два сухогруза.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Более 3 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках стамбульской сделки - ООН В августе из портов Украины 36 судов вывезли более 746 тыс. тонн продовольствия Министр обороны Турции рассчитывает на дальнейшую активизацию вывоза зерна из Украины Еще два судна с украинской кукурузой и подсолнечным шротом отплыли из Черноморска - Минобороны Турции Еще четыре судна с украинским зерном взяли курс на Стамбул Три судна с зерном покинут порты Украины 5 августа - Акар

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az