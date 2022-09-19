Азеришыг направит свыше 3 млн манатов на прокладку части кабельной линии, проходящей через Лачинский коридор

ОАО «Азеришыг» направит свыше 3 млн манатов на прокладку кабельной линии, проходящей через территорию Лачинского коридора. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Азеришыг» подписал с ООО «Smart Energy Services». Объем работ включает прокладку попадающей на Лачинский коридор части 35-киловольной кабельной линии, которая будет проложена от 35-киловольной подстанции «Гюлябирд» до населенного пункта Минакенд с целью обеспечения энергоснабжения важных объектов в Лачинском районе Стоимость договора – 3 млн 78 тыс. 398,05 манатов. Н.Аббасова

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