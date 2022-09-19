Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 19.09.2022 10:49

Азеришыг направит свыше 3 млн манатов на прокладку части кабельной линии, проходящей через Лачинский коридор

ОАО «Азеришыг» направит свыше 3 млн манатов на прокладку кабельной линии, проходящей через территорию Лачинского коридора.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт «Азеришыг» подписал с ООО «Smart Energy Services».

Объем работ включает прокладку попадающей на Лачинский коридор части 35-киловольной кабельной линии, которая будет проложена от 35-киловольной подстанции «Гюлябирд» до населенного пункта Минакенд с целью обеспечения энергоснабжения важных объектов в Лачинском районе

Стоимость договора – 3 млн 78 тыс. 398,05 манатов.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРИШЫГ, КАРАБАХ, КОНТРАКТ


Похожие новости


Азеришыг направит около 2 млн манатов на прокладку фибероптики в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az