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Регион 19.09.2022 10:55

Американский аналитик: Визит Пелоси в Армению – это шаг назад в мирном процессе между Ереваном и Баку

Американский аналитик Люк Коффи считает, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению будет иметь негативные последствия для процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Похоже, поездка Пелоси на самом деле отбросит назад мир между Арменией и Азербайджаном", - написал Коффи в твиттере.

«Она (Пелоси – ИФ) соберет много денег за поездку на промежуточные выборы (в США в ноябре 2022 года – ИФ)", - добавил Коффи.

Р.Керимов

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Тэги: США, АРМЕНИЯ, МНЕНИЕ


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