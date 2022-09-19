Американский аналитик: Визит Пелоси в Армению – это шаг назад в мирном процессе между Ереваном и Баку

Американский аналитик Люк Коффи считает, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению будет иметь негативные последствия для процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Похоже, поездка Пелоси на самом деле отбросит назад мир между Арменией и Азербайджаном", - написал Коффи в твиттере.

«Она (Пелоси – ИФ) соберет много денег за поездку на промежуточные выборы (в США в ноябре 2022 года – ИФ)", - добавил Коффи.

Р.Керимов