Грузоперевозки в Азербайджане в январе-августе увеличились на 12%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-августе 2022 года составил 139 млн 142,8 тыс. тонн, что на 11,8% больше показателя аналогичного периода 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,9%, на долю госсектора - 22,1%. Объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за январь-август 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года увеличился на 11,9%.

По железной дороге перевезено 11 млн 894,4 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 23,3% больше показателя января-августа 2021 года.

Морским транспортом перевезено 4 млн 999,9 тыс. тонн различных грузов (рост на 35,3%), автомобильным транспортом - 79 млн 507,2 тыс. тонн (рост на 11,8%), воздушным - 299,1 тыс. тонн (спад на 6,2%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 24 млн 57,3 тыс. тонн нефти (рост на 3,1%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков