Kapital Bank принял участие в проекте «От идеи к бизнесу»

Руководитель инновационной программы Kapital Bank Тариэль Агазаде принял участие в круглом столе в рамках проекта «От идеи к бизнесу» (I2B). Мероприятие на тему «Формирование региональных кластеров национальной инновационной экосистемы» прошло с участием представителей государственного и частного секторов, работающих в сфере инноваций, в учебно-подготовительном центре Государственной налоговой службы, расположенном в Шамахинском районе.
Основной целью мероприятия было содействие сотрудничеству и диалогу между игроками экосистемы, повышение осведомленности о происходящих процессах и мероприятиях, а также привлечение внимания к формированию масштабной платформы сотрудничества, особенно в регионах.
Участники мероприятия обсудили проблемы в инновационной экосистеме Азербайджана, возможности улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах, формирование законодательной базы в сфере инноваций и механизмы финансирования. Участники обменялись мнениями по 13 важным для развития этой сферы направлениям.
Отметим, что организаторами проекта выступили Центр анализа и координации IV промышленной революции, общественное объединение «Региональное развитие» и Фонд молодежи Азербайджана.
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