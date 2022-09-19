Kapital Bank принял участие в проекте «От идеи к бизнесу»

Руководитель инновационной программы Kapital Bank Тариэль Агазаде принял участие в круглом столе в рамках проекта «От идеи к бизнесу» (I2B). Мероприятие на тему «Формирование региональных кластеров национальной инновационной экосистемы» прошло с участием представителей государственного и частного секторов, работающих в сфере инноваций, в учебно-подготовительном центре Государственной налоговой службы, расположенном в Шамахинском районе.

Основной целью мероприятия было содействие сотрудничеству и диалогу между игроками экосистемы, повышение осведомленности о происходящих процессах и мероприятиях, а также привлечение внимания к формированию масштабной платформы сотрудничества, особенно в регионах.

Участники мероприятия обсудили проблемы в инновационной экосистеме Азербайджана, возможности улучшения позиций нашей страны в международных рейтингах, формирование законодательной базы в сфере инноваций и механизмы финансирования. Участники обменялись мнениями по 13 важным для развития этой сферы направлениям.

Отметим, что организаторами проекта выступили Центр анализа и координации IV промышленной революции, общественное объединение «Региональное развитие» и Фонд молодежи Азербайджана.

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