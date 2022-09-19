В РФ за сутки COVID-19 заболели 49,5 тыс. человек, умер 91 пациент - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 49,5 тыс. случаев, что на 7 тыс. случаев меньше, чем днем ранее, скончался 91 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.
"В РФ выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 054 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 8%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций отмечено в 25 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах, уточнили в оперштабе.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 56 тыс. 751 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось на 7 тыс. 263. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 12-13 марта, когда выявлялось менее 50 тыс. заболевших, тогда распространение болезни сокращалось.
Число госпитализированных за сутки держится примерно на том же уровне, что и в марте, когда регистрировалось схожее число выявленных случаев.
Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 500-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умер 91 человек, накануне сообщалось о 101 умершем.
"Выздоровели за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября", - говорится в сообщении.
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