Власти Азербайджана на 2023-2026гг прогнозируют рост капвложений в экономику на уровне до 2,9% в год

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост капвложений в экономику на уровне 2,8%, в 2024-2026гг среднегодовой рост составит 2,9%.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, в 2023-2026гг рост капвложений будет обеспечен за счет инвестиций в ненефтегазовый сектор.
В частности, в 2023 году рост капвложений в ненефтегазовый сектор прогнозируется на уровне 5,8%, в 2024-2026гг – на 6,4% в год.
При этом по прогнозам властей страны, в 2023 году начнется фаза снижения объема капвложений в рамках основных нефтегазовых контрактов.
Как сообщалось ранее, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-августе 2022 года оставили 9 млрд 117 млн манатов, что на 6,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.
При этом капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 13,1%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 22,5%.
В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.
А.Азизов
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