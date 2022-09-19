Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 19.09.2022 13:02

Власти Азербайджана на 2023-2026гг прогнозируют рост капвложений в экономику на уровне до 2,9% в год

Правительство Азербайджана на 2023 год прогнозирует рост капвложений в экономику на уровне 2,8%, в 2024-2026гг среднегодовой рост составит 2,9%.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минфине, в 2023-2026гг рост капвложений будет обеспечен за счет инвестиций в ненефтегазовый сектор.

В частности, в 2023 году рост капвложений в ненефтегазовый сектор прогнозируется на уровне 5,8%, в 2024-2026гг – на 6,4% в год.

При этом по прогнозам властей страны, в 2023 году начнется фаза снижения объема капвложений в рамках основных нефтегазовых контрактов.

Как сообщалось ранее, капитальные вложения в основной капитал в Азербайджане в январе-августе 2022 года оставили 9 млрд 117 млн манатов, что на 6,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

При этом капвложения в нефтегазовый сектор сократились на 13,1%. В то же время капвложения в ненефтяной сектор увеличились на 22,5%.

В 2021 году спад капвложений в основной капитал в Азербайджане составил 8,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАПВЛОЖЕНИЯ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2020г составят около $11 млрд Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2019г увеличатся на 2,2% Инвестиции в основной капитал в Азербайджане в 2017г сократятся на 8% Внутренние инвестиции в основной капитал в 2018г в Азербайджане превысят иностранные - прогноз Капвложения SOCAR в 2015г составят порядка 1 млрд манатов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az