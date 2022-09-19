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Внешняя политика 19.09.2022 13:10

Москва готова приветствовать визит Пелоси в Армении при условии его результативности для стабилизации отношений Баку и Еревана - Песков

Москва готова приветствовать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, если он будет реально способствовать стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё, что не на словах, а на деле и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как Москва оценивает поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

"Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления, посмотрим. Со временем это все будет понятно", - добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПЕЛОСИ, АРМЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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