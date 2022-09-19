Москва готова приветствовать визит Пелоси в Армении при условии его результативности для стабилизации отношений Баку и Еревана - Песков

Москва готова приветствовать визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению, если он будет реально способствовать стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Всё, что не на словах, а на деле и не громко, не популистски, а в реальности тихо и по-деловому может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, это все может приветствоваться", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, как Москва оценивает поездку спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению.

"Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления, посмотрим. Со временем это все будет понятно", - добавил он.