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Регион 19.09.2022 13:48

В СВПД остаются требующие доработки вопросы - Песков

Восстановление СВПД требует доработки некоторых несогласованных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов которые нужно доработать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отметил: "Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств".

На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерма заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.

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Тэги: РОССИЯ, СВПД, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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