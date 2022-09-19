В СВПД остаются требующие доработки вопросы - Песков

Восстановление СВПД требует доработки некоторых несогласованных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Там по-прежнему есть несколько несогласованных вопросов которые нужно доработать", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента отметил: "Безусловно, СВПД отвечает интересам всех государств".

На прошлой неделе первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерма заявила, что переговоры по восстановлению СВПД зашли в тупик из-за позиции Тегерана по предложениям Вашингтона.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.