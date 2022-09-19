Эксперты оценивают в 80% шансы рецессии в еврозоне в следующие 12 месяцев

Эксперты видят 80%-ную вероятность рецессии в экономике еврозоны в следующие 12 месяцев, ожидая снижения экономической активности в регионе из-за энергетического кризиса предстоящей зимой, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Bloomberg.
Таким образом, рынок считает шансы рецессии максимальными с июля 2020 года.
В рамках предыдущего опроса вероятность спада в экономике еврозоны по итогам двух кварталов подряд в течение ближайшего года оценивалась в 60%.
ВВП Германии, которая входит в число стран, наиболее серьезно страдающих в результате сокращения поставок газа из России, может снизиться уже в текущем квартале, прогнозируют эксперты.
Рекордная инфляция в еврозоне и сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок сдерживают экономический рост. При этом в зимний период как домовладельцам, так и компаниям в регионе, вероятно, придется нормировать потребление энергоресурсов, что усугубит экономические проблемы, отмечает Bloomberg.
Опросы представителей бизнеса показывают, что экономическая активность в Европе снижается с июля, и сигналов ее возможного улучшения в ближайшей перспективе нет.
Консенсус-прогноз экспертов предполагает, что инфляция в еврозоне достигнет пикового уровня - 9,6% - в четвертом квартале текущего года. Аналитики не ожидают замедления ее темпов до целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2% ранее 2024 года.
Согласно их прогнозу, ЕЦБ поднимет ставку по депозитам, составляющую в настоящее время 0,75%, до 2% к февралю 2023 года, после чего сделает паузу в цикле повышения ставок. Более половины респондентов Bloomberg ожидают увеличения ставок европейским ЦБ на 75 базисных пунктов на октябрьском заседании.
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