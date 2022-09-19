Пограничники Азербайджана задержали 5 граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию России

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала пятерых граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.

«18 сентября в 20:00 на служебной территории пограничной заставы «Худат» Хачмазского района, недалеко от села Ханоба, пограничными войсками Азербайджана при попытке незаконного пересечения границы с РФ были задержаны 5 граждан Пакистана», - отмечается в сообщении ГПС.

Было установлено, что трое из задержанных прибыли в Баку в августе текущего года посредством авиарейса Лахор-Баку, двое остальных - в сентябре посредством авиарейса Дубай-Баку.

«В ходе разбирательства установлено, что граждане Пакистана пытались незаконным образом попасть на территорию России, а оттуда перебраться в одну из европейских стран. По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия», - отмечает ведомство.

Б.Рустамбеков