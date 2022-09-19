Пограничники Азербайджана задержали 5 граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию России

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала пятерых граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.
«18 сентября в 20:00 на служебной территории пограничной заставы «Худат» Хачмазского района, недалеко от села Ханоба, пограничными войсками Азербайджана при попытке незаконного пересечения границы с РФ были задержаны 5 граждан Пакистана», - отмечается в сообщении ГПС.
Было установлено, что трое из задержанных прибыли в Баку в августе текущего года посредством авиарейса Лахор-Баку, двое остальных - в сентябре посредством авиарейса Дубай-Баку.
«В ходе разбирательства установлено, что граждане Пакистана пытались незаконным образом попасть на территорию России, а оттуда перебраться в одну из европейских стран. По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия», - отмечает ведомство.
Б.Рустамбеков
Москва готова приветствовать визит Пелоси в Армении при условии его результативности для стабилизации отношений Баку и Еревана - Песков
В Азербайджане возбудили уголовное дело по факту нападения армянскими радикалами на посольство Азербайджана во Франции
Ввод в строй жилья в Азербайджане за 8 месяцев сократился на 22%, капвложения - на 18%
TotalEnergies планирует в 2025 г начать добычу 3,5 млрд куб. м газа для рынка Аргентины
Азеришыг направит свыше 4 млн манатов на закупку защитных средств для электронного оборудования
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В СВПД остаются требующие доработки вопросы - Песков
Диалог между Бишкеком и Душанбе необходим всем государствам ОДКБ - секретариат организации
Киргизия привержена мирному решению проблем на границе с Таджикистаном - президент
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Kapital Bank принял участие в проекте «От идеи к бизнесу»
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования
ВТБ (Азербайджан) поддержал будущих первоклассников из малоимущих семей
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично