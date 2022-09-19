Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 19.09.2022 13:27

Пограничники Азербайджана задержали 5 граждан Пакистана, пытавшихся незаконно попасть на территорию России

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала пятерых граждан Пакистана, пытавших незаконно пересечь азербайджано-российскую границу.

«18 сентября в 20:00 на служебной территории пограничной заставы «Худат» Хачмазского района, недалеко от села Ханоба, пограничными войсками Азербайджана при попытке незаконного пересечения границы с РФ были задержаны 5 граждан Пакистана», - отмечается в сообщении ГПС.

Было установлено, что трое из задержанных прибыли в Баку в августе текущего года посредством авиарейса Лахор-Баку, двое остальных - в сентябре посредством авиарейса Дубай-Баку.

«В ходе разбирательства установлено, что граждане Пакистана пытались незаконным образом попасть на территорию России, а оттуда перебраться в одну из европейских стран. По факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия», - отмечает ведомство.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГПС, ПАКИСТАН, РОССИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az