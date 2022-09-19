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ТЭК 19.09.2022 14:16

ОПЕК+ в августе отстал от плана нефтедобычи на 3,58 млн б/с - источник

Страны ОПЕК+ в августе отстали от плана нефтедобычи на 3,58 млн баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом организации.

При этом страны ОПЕК не добыли почти 1,4 млн б/с, страны, не входящие в ОПЕК, - 2,19 млн б/с.

Для сравнения, в июле отставание составляло 2,89 млн б/с: страны ОПЕК - на 1,2 млн б/с, страны не-ОПЕК - на 1,7 млн б/с.

В августе квота стран ОПЕК+ по добыче нефти была повышена на 648 тыс. б/с к июлю.

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Тэги: НЕФТЕДОБЫЧА, СОГЛАШЕНИЕ, ИСПОЛНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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