Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $110 млн

Объем оборота взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $739,6 млн, что в 2,9 раза выше показателя января-июня 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
«Объем взаимных туристических услуг Азербайджана в отчетный период увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,9 раза - до $739,6 млн. При этом дефицит баланса туристических услуг составил $110 млн (спад на 12% - ИФ)», - отметили в ЦБА, ссылаясь на данные платежного баланса за первое полугодие 2022 года.
Объем туристических услуг, оказанных гражданам Азербайджана нерезидентами в отчетном периоде, составил $424,8 млн (рост в 2,2 раза). "83,2% этого объема пришлось на расходы граждан Азербайджана, совершенные во время визитов за рубеж", - сообщили в ЦБА.
В свою очередь, объем туристических услуг, оказанных в Азербайджане нерезидентам составил $314,8 млн (рост в 4,9 раза).
В целом, в январе-июне 2022 года число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, увеличилось в 2,3 раза, тогда как турпоток в Азербайджан вырос в 2,3 раза.
Р.Ахмедов
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