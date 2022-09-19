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Туризм 19.09.2022 14:08

Турпоток в Азербайджан за 8 месяцев вырос в 2,3 раза, но в 2,1 раза меньше, чем в январе-августе 2019г

Число иностранных граждан из 173 стран, посетивших Азербайджан в январе-августе 2022 года, составило 1 млн 4 тыс. человек, что в 2,3 раза выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом турпоток в Азербайджан за 8 месяцев 2022 года по сравнению с доковидным периодом – январем-августом 2019 года оказался ниже в 2,1 раза.

По данным ведомства, 26,2% посетителей прибыли из Российской Федерации, 19,8% - из Турции, 11% - Ирана, 7,9% - Саудовской Аравии, 4,7% - Грузии, 3,2% - Пакистана, 2,7% - Индии, 2,5% - ОАЭ, по 1,9% - Украины и Казахстана, по 1,6% - Израиля и Кувейта, 1,5% - Омана, 1,4% - Узбекистана, 1,2% - Великобритании, 10,9% - из других стран.

Из общего числа посетивших страну 74,2% - мужчины, 25,8% - женщины.

Согласно статистике, турпоток в Азербайджан из стран Персидского залива по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в 3,5 раза - до 254,1 тыс. человек, из стран СНГ - в 1,8 раза - до 335,5 тыс. человек, из стран-членов ЕС - в 2,4 раза - до 49 тыс. человек.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе-августе текущего года увеличилось в 1,8 раза - до 983 тыс. человек. При этом число граждан Азербайджана, выехавших в Иран, увеличилось в 3,4 раза, в Турцию – в 1,8 раза, в Грузию – в 1,8 раза, в РФ – в 1,2 раза. 48% граждан страны отправились в Турцию, 17% - в Россию, 11,4% - Иран, 8,4% - Грузию и 15,2% - другие страны. 63,9% уехавших составили мужчины и - 36,1% женщины.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРПОТОК, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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