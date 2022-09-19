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Инфраструктура и тендеры 19.09.2022 14:27

Азеришыг направит свыше 4 млн манатов на закупку защитных средств для электронного оборудования

ОАО «Азеришыг» направит свыше 4 млн манатов на покупку защитных средств для электронных приборов, измеряющих постоянное и переменное напряжение в электросети 0,4 кВ.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт "Азеришыг" подписал с ООО "Smart Energy Solution".

Стоимость договора - 4 млн 130 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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