Азеришыг направит свыше 4 млн манатов на закупку защитных средств для электронного оборудования

ОАО «Азеришыг» направит свыше 4 млн манатов на покупку защитных средств для электронных приборов, измеряющих постоянное и переменное напряжение в электросети 0,4 кВ.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт "Азеришыг" подписал с ООО "Smart Energy Solution".
Стоимость договора - 4 млн 130 тыс. манатов.
Н.Аббасова
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