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ТЭК 19.09.2022 16:08

Siemens открыл один из крупнейших в Германии заводов по выпуску "зеленого" водорода

Германский концерн Siemens AG сдал в эксплуатацию один из крупнейших в стране заводов по производству "зеленого" водорода, говорится в сообщении компании.

Завод, способный производить до 1350 тонн водорода в год, открыт в баварском городе Вунзидель. Siemens передал завод оператору WUN H2, в котором подразделению концерна Siemens Financial Services принадлежит 45%-ная доля. Производитель промышленных газов Riessner Gase также владеет 45% оператора, а коммунальному предприятию Stadtwerke Wunsiedel принадлежат оставшиеся 10%.

Водород на заводе будет выпускаться на электролитической установке мощностью 8,75 мегаватт. В сообщении Siemens отмечается, что уже ведутся переговоры о возможном увеличении мощности установки в два раза, до 17,5 мегаватт.

Установка будет работать на электричестве, получаемом из возобновляемых источников в энергокомплексе Wunsiedel Energy Park.

Акции Siemens слабо меняются в цене в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании упала более чем на треть, до 80,35 млрд евро.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, SIEMENS, ВОДОРОД, ЗАВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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