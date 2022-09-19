Наибольшее число миллионеров проживает в Нью-Йорке - Henley & Partners

В Нью-Йорке проживает больше богатых людей, чем в любом другом городе мира, сообщается в отчете консалтинговой компании Henley & Partners.
В Нью-Йорке насчитывается 345,6 тыс. миллионеров и 15,47 тыс. мультимиллионеров, то есть жителей с состоянием больше $10 млн. Также в нем живут 737 человек, богатство которых превышает $100 млн, и 59 миллиардеров.
Согласно данным исследования, около 4% из 8,38 млн ньюйоркцев владеют инвестиционными активами (имуществом, денежными средствами или акциями) на сумму более $1 млн, сообщает CNBC. Общее личное состояние жителей Нью-Йорка превышает $3 трлн.
Токио занял второе место в рейтинге городов с наибольшим числом богатых жителей (304,9 тыс., включая 12 миллиардеров), на третьем находится район залива Сан-Франциско, в который входит Кремниевая долина (276,4 тыс., 62 миллиардера).
На четвертой строчке находится Лондон (272,4 тыс.), на пятой - Сингапур (249,8 тыс.) и замыкают топ-10 китайские Пекин (131,5 тыс.) и Шанхай (130,1 тыс.).
Кроме того, в число лидеров рейтинга входят Лос-Анджелес, Чикаго и Хьюстон, занимающие позиции с шестой по восьмую. Таким образом, половина из десяти богатейших городов мира расположена в США.
Между тем наиболее быстрорастущие по числу миллионеров города находятся за пределами этой страны. Лидером является Эр-Рияд (Саудовская Аравия), Шарджа и Дубай (ОАЭ), Лусака (Замбия) и Луанда (Ангола). В первом полугодии 2022 года их состоятельное население увеличилось на 20%. Henley & Partners объясняют это активным развитием нефтяной и газовой промышленности и ростом фондовых рынков в этих странах.
При этом количество богатых жителей в семи из десяти городов с наибольшим их числом сократилось. Повышение было отмечено только в Сингапуре, Сан-Франциско и Хьюстоне. В то же время в Нью-Йорке в 2022 году их количество снизилось на 12%, в Лос-Анджелесе - на 6%, в Чикаго - на 4%, в Лондоне - на 9%. Одной из причин этого является общее уменьшение благосостояния в мире, говорится в отчете.
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