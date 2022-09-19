В школу с myCard Junior!

Карты AccessBank myCard Junior, специально разработанные для детей и подростков, являются отличным выбором для школьников в начале учебного года. Карта myCard Junior от AccessBank, разработанные специально для детей и подростков, не только повышают финансовую грамотность детей, но также позволяют родителям контролировать расходы детей, управлять счетами и устанавливать лимиты расходов. myCard Junior являются отличным началом для входа в финансовый мир, ведь они позволяют грамотно организовывать и управлять траты детей.
Помимо этого, очередным преимуществом карт myCard Junior является то, что они приносят до 30% кэшбэка и до 4% годового дохода.
Линейка карт myCard Junior, доступная в двух различных дизайнах для девочек и мальчиков, печатается исключительно на платиновых картах.
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