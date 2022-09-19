Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

19.09.2022 16:25

В школу с myCard Junior!

Карты AccessBank myCard Junior, специально разработанные для детей и подростков, являются отличным выбором для школьников в начале учебного года. Карта myCard Junior от AccessBank, разработанные специально для детей и подростков, не только повышают финансовую грамотность детей, но также позволяют родителям контролировать расходы детей, управлять счетами и устанавливать лимиты расходов. myCard Junior являются отличным началом для входа в финансовый мир, ведь они позволяют грамотно организовывать и управлять траты детей.

Помимо этого, очередным преимуществом карт myCard Junior является то, что они приносят до 30% кэшбэка и до 4% годового дохода.

Линейка карт myCard Junior, доступная в двух различных дизайнах для девочек и мальчиков, печатается исключительно на платиновых картах.

Для получения дополнительной информации о линейке карт myCard Junior вы можете позвонить в Контакт-центр банка 151, написать на телефонный номер 055 440 01 51 «whatsapp», или перейти по следующей ссылке: https://bit.ly/3d5Jkqx

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az