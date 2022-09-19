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Финансы 19.09.2022 16:31

Anglo Asian Mining в ноябре выплатит промежуточные дивиденды за 2022г

Британская компания "Anglo Asian Mining" (ААМ - оператор по разработке золотоносных месторождений в Азербайджане – ИФ-Аз) 3 ноября выплатит промежуточные дивиденды от деятельности в Азербайджане в 2022 году в размере $0,04 за акцию.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на информацию Anglo Asian Mining, руководство компании в сентябре текущего года объявило о выплате промежуточных дивидендов за 2022 год.

Эти дивиденды должны быть выплачены 3 ноября акционерам, включенным в реестр по состоянию на 30 сентября 2022 года.

Дивиденды будут конвертированы в фунты стерлинги по текущему курсу.

«Для большинства наших акционеров, базирующихся в Соединенном Королевстве, это будет означать увеличение их промежуточных дивидендов в фунтах стерлингов по текущему обменному курсу», - заявил генеральный директор Anglo Asian Реза Вазири, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как сообщалось, Anglo Asian Mining 28 июля 2022 года выплатила финальные дивиденды от деятельности компании в Азербайджане за 2021 год в размере 3,5 цента на обыкновенную акцию.

Контракт типа PSA был подписан 21 августа 1997 года и предусматривал разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.

По новому договору, подписанному в сентябре 2021 года, компания получила в свое распоряжение три новых контрактных блока и отказалась от прав на разработку одного. Таким образом, в настоящее время компания владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.

Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. В сентябре 2013 года компания приступила к разработке контрактной площади Гоша.

В настоящее время Anglo Asian Mining добычу драгметаллов с контрактных площадей Гедабек и Гоша.

Н.Аббасова

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Тэги: ААМ, ДИВИДЕНДЫ, ВЫПЛАТА


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