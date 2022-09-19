Байрамов, Мирзоян и Блинкен проведут сегодня встречу в Нью-Йорке

В Нью-Йорке в понедельник состоится трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена. "По инициативе американской стороны сегодня в Нью-Йорке состоится трехсторонняя встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов", - сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян в соцсети.

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