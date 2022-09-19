Баку вручил Парижу ноту протеста за необеспечение безопасности посольства Азербайджана во Франции во время нападения армянских вандалов

Посол Франции в Баку Закари Гросс в понедельник был вызван в МИД Азербайджана, ему вручена нота протеста в связи с нападением на здание посольства Азербайджана в Париже, сообщает азербайджанский МИД.

«Нападение группы радикально-экстремистских сил армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджана в Париже сопровождалось грубым нарушением французских законов и общепризнанных международно-правовых норм. В ходе нападения зданию посольства был нанесен материальный ущерб, а также создана угроза деятельности дипмиссии и жизни сотрудников», - подчеркнул замминистра иностранных дел Халаф Халафов.

Халафов также решительно осудил создание условий и несвоевременное предотвращение для совершения противозаконных действий со стороны радикальных армянских групп.

Кроме этого послу выдвинуто требование о тщательном расследовании акта вандализма со стороны французских правоохранительных органов, привлечении виновных к ответственности и возмещению нанесенного ущерба.

Французский посол, в свою очередь, отметил, что инцидент против посольства Азербайджана вызывает сожаление. Было также отмечено, что будут предприняты соответствующие шаги для предоставления правовой оценки инциденту.

Как отмечалось ранее, 18 сентября представители армянской диаспоры Франции атаковали посольство Азербайджана в Париже. Как отметил посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев в твиттере, «правительство Франции проигнорировало просьбу азербайджанской стороны об обеспечении безопасности дипмиссии».

Х.Насирзаде





