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Внешняя политика 19.09.2022 16:58

Азербайджан и Кувейт имеют хорошие возможности для сотрудничества в экономике и энергетике - Алиев

Азербайджан и Кувейт обладают хорошими возможностями для развития сотрудничества в экономической, энергетической и других областях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Помимо политических отношений, Азербайджан и Кувейт имеют хорошие возможности для развития сотрудничества в экономической, энергетической и других областях экономики. Налаживание связей между деловыми кругами и организация взаимных визитов послужат увеличению товарооборота», - сказал Алиев в понедельник, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Кувейта Абдуллы Мухаммеда Абдуллы Альмауиди.

Глава государства также отметил важность сотрудничества между двумя странами в международных организациях, в том числе Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения, ОПЕК+.

Алиев на встрече также коснулся текущей ситуации в регионе. По его словам, несмотря на то, что с завершения армяно-азербайджанской войны прошло почти два года, Армения продолжает совершать провокации. Президент добавил, что широкомасштабная провокация Армении на границе (12-14 сентября 2022 года – ИФ) была осуществлена с целью помешать мирному процессу.

В свою очередь, посол отметил, что для увеличения торгово-экономических связей между странами необходимо расширения деятельности межправительственной комиссии.

Он также подчеркнул, что Азербайджан и Кувейт успешно сотрудничают в рамках международных организаций, и отметил, что приложит все усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КУВЕЙТ, ПОСОЛ


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