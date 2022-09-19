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Здравоохранение 19.09.2022 17:04

В Азербайджане традиционный по понедельникам существенный суточный спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 70 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 588, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 180 случаях заражения.

За минувшие сутки новых смертей от коронавируса не зафиксировано (накануне - два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 886 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 808 тыс. 50 человек (+ 83 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 652 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 788 тестов на коронавирус против 2 тыс. 718 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 217 тыс. 551 тест на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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