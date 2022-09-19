В Азербайджане традиционный по понедельникам существенный суточный спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 70 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 588, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 180 случаях заражения.
За минувшие сутки новых смертей от коронавируса не зафиксировано (накануне - два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 886 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 808 тыс. 50 человек (+ 83 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 652 человека.
За сутки медики провели 1 тыс. 788 тестов на коронавирус против 2 тыс. 718 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 217 тыс. 551 тест на COVID-19.
Н.Аббасова
Азербайджан и Кувейт имеют хорошие возможности для сотрудничества в экономике и энергетике - Алиев
Баку вручил Парижу ноту протеста за необеспечение безопасности посольства Азербайджана во Франции во время нападения армянских вандалов
Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане
Hydrotrans Engineering подготовит ТЭО восстановления системы мелиорации в Джабраиле
AZAL в октябре открывает рейсы в Самарканд, частоту полетов в Ташкент увеличит до 5 в неделю
Shell возобновила отгрузку СПГ с плавучего завода Prelude после простоя из-за забастовки
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
В Армении признали, что в боях на границе Азербайджана погибли и пропали без вести свыше 200 человек
Байрамов, Мирзоян и Блинкен проведут сегодня встречу в Нью-Йорке
Кишинев ждет от Минска разъяснений после высказывания Лукашенко
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Kapital Bank принял участие в проекте «От идеи к бизнесу»
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично