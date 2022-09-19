В Азербайджане традиционный по понедельникам существенный суточный спад случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 70 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 819 тыс. 588, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее сообщалось о 180 случаях заражения.

За минувшие сутки новых смертей от коронавируса не зафиксировано (накануне - два человека). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 886 человек, следует из опубликованных данных.

От COVID-19 вылечились 808 тыс. 50 человек (+ 83 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 1 тыс. 652 человека.

За сутки медики провели 1 тыс. 788 тестов на коронавирус против 2 тыс. 718 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 217 тыс. 551 тест на COVID-19.

Н.Аббасова