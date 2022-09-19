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Регион 19.09.2022 17:10

В Армении признали, что в боях на границе Азербайджана погибли и пропали без вести свыше 200 человек

Более 200 человек погибли и считаются пропавшими без вести в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении Совета Безопасности Армении.

В заявлении Совбеза отмечается, что в ходе боев были ранены 293 военнослужащих, трое гражданских, в плен попали 20 армянских военнослужащих.

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Тэги: АРМЕНИЯ, СОВБЕЗ, АЗЕРБАЙДЖАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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