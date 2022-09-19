В Армении признали, что в боях на границе Азербайджана погибли и пропали без вести свыше 200 человек

Более 200 человек погибли и считаются пропавшими без вести в результате боестолкновений на границе с Азербайджаном, говорится в заявлении Совета Безопасности Армении.

В заявлении Совбеза отмечается, что в ходе боев были ранены 293 военнослужащих, трое гражданских, в плен попали 20 армянских военнослужащих.