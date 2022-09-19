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Транспорт и связь 19.09.2022 17:24

AZAL в октябре открывает рейсы в Самарканд, частоту полетов в Ташкент увеличит до 5 в неделю

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) с начала октября начнет выполнять рейсы в еще один город Узбекистана - Самарканд.

«Полеты в Самарканд будут осуществляться два раза в неделю - по вторникам и пятницам», - сообщил национальный авиаперевозчик.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», кроме того, AZAL планирует в ближайшее время увеличить частоту рейсов, выполняемых по маршруту Баку-Ташкент-Баку, до 5 раз в неделю. «В настоящее время регулярные рейсы между двумя столицами осуществляются по понедельникам, средам и субботам, а в скором времени будут выполняться еще и по четвергам и воскресеньям», - говорится в информации.

Открытие продаж авиабилетов ожидается в ближайшее время на официальном сайте авиакомпании – www.azal.az. Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно также приобрести в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РЕЙСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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