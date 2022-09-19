Первый турецкий астронавт отправится на МКС в 2023 году на американском корабле

Первый в истории турецкой космонавтики астронавт отправится на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году в рамках миссии частной аэрокосмической компании Axiom Space, сообщил глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым.

"Этим утром на Международном астронавтическом конгрессе в Париже подписали с компанией Axiom Space соглашение, необходимое для отправки на космическую станцию первого турецкого астронавта. Наш славный флаг отправится в космос в 2023 году", - сообщил Йылдырым в соцсетях.

По его словам, будущая миссия является частью "дорожной карты" развития Турции в космической сфере на следующие 10 лет, в которую, помимо прочего, входят миссии на низкой околоземной орбите и Луне, а также разработка спутниковых систем международного уровня.

По данным Axiom Space, отбор астронавта для миссии осуществляется Исследовательским институтом космических технологий TUBITAK при поддержке Axiom Space и под руководством Турецкого космического агентства. Также в настоящий момент Турция рассматривает поданные специалистами предложения о проведении научных экспериментов в рамках предстоящей миссии.

После прохождения отбора, планируется, что выбранный кандидат начнёт проходить многомесячную подготовку у специалистов компании, чтобы получить навыки, необходимые для успешного проведения научно-исследовательской миссии на борту МКС.

На данный момент Axiom Space имеет контракт с NASA на один полёт экипажа "частных астронавтов" к МКС на корабле Crew Dragon компании SpaceX, запланированный на 2023 год, однако планирует увеличить количество миссий в будущем.

В апреле 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что Россия и Турция возобновили переговоры об отправке турецкого космонавта на МКС.

17 июня 2021 года Йылдырым сообщил о переговорах с США и Россией о доставке турецкого космонавта на МКС. По его словам, контракт будет заключен, максимум, через два месяца. "Мы еще не решили. Оба варианта возможны, потому что, как вы знаете, и "Союз", и корабль компании SpaceX достаточно надежны. Мы ведет переговоры с обеими сторонами", - отметил глава агентства.