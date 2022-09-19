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Инфраструктура и тендеры 19.09.2022 17:51

Hydrotrans Engineering подготовит ТЭО восстановления системы мелиорации в Джабраиле

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Инженерный центр Hydrotrans Engineering» для подготовки технико-экономического обоснования и проектной документации на восстановление и развитие мелиоративного и водохозяйственного комплекса Джабраильского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 320 тыс. манатов.

Х.Насирзаде



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Тэги: МЕЛИОРАЦИЯ, ДЖАБРАИЛ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ

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