Hydrotrans Engineering подготовит ТЭО восстановления системы мелиорации в Джабраиле

Объединенное управление строящихся мелиорационных и ирригационных сооружений (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») привлекло ООО «Инженерный центр Hydrotrans Engineering» для подготовки технико-экономического обоснования и проектной документации на восстановление и развитие мелиоративного и водохозяйственного комплекса Джабраильского района.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам сайта www.etender.gov.az, с компанией подписан соответствующий контракт, сумма которого составляет 1 млн 320 тыс. манатов.

Х.Насирзаде





