Узбекские железные дороги сообщили о пилотном запуске контейнерного поезда из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан

По мультимодальному грузовому коридору из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан стартовал пилотный запуск контейнерного поезда, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".

"В целях развития мультимодального коридора "Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан" стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, транспортировка грузов из китайского Кашгара до кыргызского города Ош осуществляется автомобильным транспортом, далее по железной дороге до афганского Хайратона.

"Узбекистан предоставил скидку в 70% на перевозку по территории нашей страны. Тарифные преференции до 50% предоставили другие страны-участники", - отмечается в сообщении.

В составе первого поезда 12 сорокафутовых контейнеров, в которых находится продовольствие и бытовая техника. Товары были сформированы в контейнеры китайской стороной, а на станции Ош (Киыргызстан) эти контейнеры были погружены на фитинговые платформы принадлежности Республики Узбекистан. Прибытие поезда в конечный пункт назначения по железной дороге планируется через два дня.

После проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот может составлять более 4 тысяч контейнеров в год, добавили в пресс-службе.