Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.783 RUR   0.0292 GBR   2.0881 TRY   0.0984

Цена на нефть

15.09 $/bbl +/- WTI 85.10 -3.38 Brent 90.84 -3.26

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 19.09.2022 18:30

Узбекские железные дороги сообщили о пилотном запуске контейнерного поезда из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан

По мультимодальному грузовому коридору из Китая через Кыргызстан и Узбекистан в Афганистан стартовал пилотный запуск контейнерного поезда, сообщает в понедельник пресс-служба АО "Узбекские железные дороги".

"В целях развития мультимодального коридора "Китай - Кыргызстан - Узбекистан - Афганистан" стартовал пилотный запуск контейнерного поезда по новому транзитному маршруту", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, транспортировка грузов из китайского Кашгара до кыргызского города Ош осуществляется автомобильным транспортом, далее по железной дороге до афганского Хайратона.

"Узбекистан предоставил скидку в 70% на перевозку по территории нашей страны. Тарифные преференции до 50% предоставили другие страны-участники", - отмечается в сообщении.

В составе первого поезда 12 сорокафутовых контейнеров, в которых находится продовольствие и бытовая техника. Товары были сформированы в контейнеры китайской стороной, а на станции Ош (Киыргызстан) эти контейнеры были погружены на фитинговые платформы принадлежности Республики Узбекистан. Прибытие поезда в конечный пункт назначения по железной дороге планируется через два дня.

После проработки всех нюансов пилотного проекта по данному мультимодальному маршруту только в направлении Афганистана грузооборот может составлять более 4 тысяч контейнеров в год, добавили в пресс-службе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, АФГАНИСТАН, МАРШРУТ


Похожие новости


Си Цзиньпин прибыл в Узбекистан Узбекнефтегаз планирует к 2021г нарастить экспорт газа в Китай до 10 млрд куб. м в год Президент Узбекистана совершит государственный визит в КНР Президент Узбекистана совершит государственный визит в КНР Миру нужны новые отношения "общего выигрыша" - Си Цзиньпин Министр обороны Азербайджана обсудил с послами Китая и Узбекистана вопросы военного сотрудничества

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az