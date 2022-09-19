Цена на хлеб в ЕС выросла за год на 18% - Евростат

Продукты питания в Евросоюзе, в том числе хлеб, подорожали за последний год, констатирует статистическая служба ЕС Евростат.

"Хлеб, овощи, мясо - еда стала дороже. Цены на кулинарные масла и жиры выросли особенно резко, но и основные продукты питания, такие как хлеб, также стали значительно дороже", - говорится в опубликованном в понедельник на сайте Евростата сообщении.

В нем отмечается, что в августе 2022 года цена на хлеб в ЕС была в среднем на 18% выше, чем в августе 2021 года. "Это огромный рост по сравнению с августом 2021 года, когда цена на хлеб была в среднем на 3% выше, чем в августе 2020 года", - сообщает статистическая служба.

Она указывает на то, что Россия и Украина были крупными экспортерами зерна, пшеницы, кукурузы, семян масличных культур и удобрений.

Евростат при этом сообщает, что некоторые страны ЕС переживают более значительный рост цен на продовольствие, чем другие. Самые высокие показатели изменения цен на хлеб были отмечены в Венгрии (+66% в августе 2022 года), за ней следуют Литва (+33%), Эстония и Словакия (обе страны по +32%).