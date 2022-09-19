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Макроэкономика 19.09.2022 19:20

Цена на золото вернулась к минимумам более чем за два года

Цены на золото продолжают снижаться в понедельник, снова опустившись до минимумов с весны 2020 года в преддверии решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о размере ключевой процентной ставки.

Котировки декабрьских контрактов на золото Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к 18:27 опустились на 0,5% - до $1675,2 за тройскую унцию.

Серебро с поставкой в декабре дорожает на 0,3% и торгуется в районе $19,44 за унцию.

В четверг на прошлой неделе золото завершило торги на самой низкой отметке с 3 апреля 2020 года - $1677,30. В пятницу котировки опускались еще ниже, однако выросли под конец сессии.

"Период перед заседанием ФРС оказался очень негативным для золота. Но сейчас давление несколько ослабло, и возможно, цены стабилизируются до самого решения", - написал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Следующее заседание ФРС пройдет 20-21 сентября, и рынок уверен, что американский Центробанк повысит ставку как минимум на 75 базисных пунктов - а некоторые аналитики полагают, что подъем может составить даже 100 б.п.

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Тэги: ЗОЛОТО, ЦЕНЫ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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