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ТЭК 19.09.2022 19:18

Нефть слабо дешевеет

Нефтяные котировки сократили падение к вечеру понедельника, но инвесторы по-прежнему тревожатся по поводу мировой экономики и глобального спроса на топливо.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:52 подешевели на $0,48 (0,53%) - до $90,87 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени снизились на $0,50 (0,59%) - до $84,61 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%. Обе марки завершили в минусе третью неделю кряду.

Ключевыми событиями для мировых рынков на этой неделе станут заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Инвесторы опасаются, что резкое ужесточение денежно-кредитной политики этими и другими мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть.

"Рынок нефти зашел в тупик, поскольку опасения рецессии затмили в целом оптимистичные фундаментальные показатели, - написал старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн. - Решения различных центробанков, включая Федрезерв, а также закрытый рынок в Японии позволяют игнорировать вопрос потенциального дефицита энергоносителей грядущей зимой".

"Рано или поздно рынок столкнется с реальностью, в которой запасы все еще слишком малы в преддверии зимы", а ситуация между Россией и Украиной по-прежнему ставит под угрозу поставки энергоносителей в Европу, добавил Флинн.

Кроме того, по его словам, определенную поддержку рынку окажет новость о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань. Чэнду, где проживает 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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