Открытие транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией привлечет до $5 млрд инвестиций из РФ на армянский рынок

Открытие автомобильных и железных дорог между Азербайджаном и Арменией создаст условия для притока около $4,5-5 млрд российских инвестиций на армянский рынок, заявил на IX Российско-армянском межрегиональном форуме вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы уверены, что разблокирование транспортных связей в регионе, предусмотренное трёхсторонними договорённостями наших лидеров, откроет новые возможности для экономического развития Армении и притока сюда новых инвестиций. По нашим оценкам, открытие железных и автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном создаст предпосылки для притока в Армению около $4,5-5 млрд российских инвестиций. У нас есть понимание, какие это могут быть проекты, мы давно обсуждаем их с нашим бизнесом", - приводятся его слова в стенограмме выступления, опубликованной на сайте правительства.