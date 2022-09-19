Один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank) приостановил прием карт платежной системы "Мир" в связи с недавним предупреждением управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), сообщает агентство Bloomberg.
Прием карт остановлен на время, пока кредитная организация оценивает заявление OFАС, сообщили агентству в банке.
В четверг OFAC опубликовало разъяснение, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ. В разъяснении также уточнялось, что сама НСПК не состоит в санкционных списках. При этом одновременно с публикацией этого документа OFAC добавило в список блокирующих санкций гендиректора НСПК Владимира Комлева.
Банк России, комментируя это заявление, сообщил, что намерен продолжать диалог с зарубежными партнерами о расширении географии приема карт "Мир". "Зарубежные партнеры сами принимают решения по открытию своей инфраструктуры для приема карт "Мир". При этом мы намерены продолжать диалог о расширении географии приема карт "Мир", - подчеркнули в ЦБ.
"Мы работаем со многими регуляторами, со многими странами, чтобы расширить географию приема карты "Мир", но, конечно, сталкиваемся со сложностями, когда банки в этих странах, естественно, пытаются минимизировать санкционные риски для себя, риски вторичных санкций. И такие отказы [приема карт - ИФ] бывают, особенно по картам, выпускаемым санкционными банками. Но мы продолжаем работать, это каждодневная постоянная работа", - сказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
Азербайджан и Кувейт имеют хорошие возможности для сотрудничества в экономике и энергетике - Алиев
Баку вручил Парижу ноту протеста за необеспечение безопасности посольства Азербайджана во Франции во время нападения армянских вандалов
Алиев принял верительные грамоты новых послов Кувейта и Венгрии в Азербайджане
Казахстанская авиакомпания SCAT в конце октября запустит рейсы из Петербурга в Астану
Цена на золото вернулась к минимумам более чем за два года
Первый турецкий астронавт отправится на МКС в 2023 году на американском корабле
В Азербайджане традиционный по понедельникам существенный суточный спад случаев заражения COVID-19
Наибольшее число миллионеров проживает в Нью-Йорке - Henley & Partners
Власти Азербайджана в 2023г выделят на восстановление Карабаха около $1,8 млрд
ЖКХ Гянджи направит около 900 тыс. манатов на капремонт системы освещения города
ИВ Сумгайыта направит около 2,4 млн манатов на работы по благоустройству в городе
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
«Северсталь» рассчитывает расширить сотрудничество с SOCAR и другими компаниями в Азербайджане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Kapital Bank принял участие в проекте «От идеи к бизнесу»
Банк Республика и EBRD заключили важное соглашение для поддержки торгового финансирования
В Баку в начале сентября пройдет международная оборонная выставка ADEX
Атлантический совет анонсировал обсуждение меморандума о сотрудничестве ЕС и Азербайджана в энергетике
В Баку в конце июня обсудят вопросы диверсификации экономики Азербайджана
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично