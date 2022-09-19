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Более 90% крупнейших компаний мира пострадают от изменения климата

Более 90% ведущих глобальных компаний почувствуют влияние изменения климата как минимум на одном аспекте своего бизнеса, будь то склады или центры обработки данных, оказавшиеся в зоне лесных пожаров, или растущие затраты на страховку от наводнений, пишет MarketWatch со ссылкой на данные The Climate Service, подразделения S&P Global.

Свыше трети указанных компаний потеряют не менее 20% стоимости хотя бы одного актива в результате глобального потепления, полагают аналитики.

Прямой ущерб фондовому рынку со стороны изменения климата становится все более очевидным, говорится в исследовании. Климатические риски могут повлиять примерно на 10% всех активов компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, к 2050-м годам при базовом сценарии, причем основные риски представляют собой жара и засуха.

Самые уязвимые сектора в мировом индексе S&P Global 1200 - это коммунальный и энергетический, а также производители различных материалов, показывает исследование. Свыше 70% компаний из этих отраслей обладают как минимум одним активом, стоимость которого может упасть на 20% или более из-за увеличения среднемировой температуры воздуха в базовом сценарии.

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Тэги: КОМПАНИИ, КЛИМАТ, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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