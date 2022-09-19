Глава МИД Франции: лучшего предложения по СВПД Иран не получит

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна считает, что возможности заключить соглашение по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе сокращаются.

"Лучшего предложения для Ирана не будет", - заявила в понедельник глава французского МИД в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Посмотрим, что принесет нам эта неделя, - приводит ее слова, адресованные журналистам, газета Le Figaro. - Кажется, окно возможностей готово закрыться".

Издание сообщает, что министр не исключила возможности встречи президента Франции Эмманюэля Макрона со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси, который на этой неделе будет присутствовать в Нью-Йорке.

По ее словам, теперь Ирану остается принять решение.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель 5 сентября констатировал, что позиции участников переговоров по восстановлению СВПД расходятся.