Кыргызстан и Таджикистан подписали документ по стабилизации обстановки на границе двух стран

Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол по обеспечению мира и стабильности на приграничных территориях, сообщил в понедельник журналистам глава кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Между Кыргызстаном и Таджикистаном подписан рабочий протокол по стабилизации обстановки, сохранению и укреплению мира на границе двух стран", - сказал Ташиев,

С кыргызской стороны протокол подписал Ташиев, с таджикской - глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

"В Баткенской области постепенно обстановка стабилизируется. Завтра работа комиссии продолжится. Завтра вечером, возможно, мы встретимся еще раз", - сказал Ташиев.