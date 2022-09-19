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СНГ 19.09.2022 21:15

Кыргызстан и Таджикистан подписали документ по стабилизации обстановки на границе двух стран

Кыргызстан и Таджикистан подписали совместный протокол по обеспечению мира и стабильности на приграничных территориях, сообщил в понедельник журналистам глава кыргызского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Камчыбек Ташиев.

"Между Кыргызстаном и Таджикистаном подписан рабочий протокол по стабилизации обстановки, сохранению и укреплению мира на границе двух стран", - сказал Ташиев,

С кыргызской стороны протокол подписал Ташиев, с таджикской - глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

"В Баткенской области постепенно обстановка стабилизируется. Завтра работа комиссии продолжится. Завтра вечером, возможно, мы встретимся еще раз", - сказал Ташиев.

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ТАДЖИКИСТАН, ПРОТОКОЛ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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