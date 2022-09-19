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Регион 19.09.2022 22:06

Передовая группа миссии ОДКБ подготовила предложения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Сегодня в министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам", - сказали в пресс-службе.

По ее информации, выработанные предложения "направлены на деэскалацию возникшей напряженности".

После встречи в Минобороны передовая группа миссии ОДКБ отбыла в Москву, добавили в Объединенном штабе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, МИССИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ


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