Передовая группа миссии ОДКБ подготовила предложения по деэскалации на армяно-азербайджанской границе

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.
"Сегодня в министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам", - сказали в пресс-службе.
По ее информации, выработанные предложения "направлены на деэскалацию возникшей напряженности".
После встречи в Минобороны передовая группа миссии ОДКБ отбыла в Москву, добавили в Объединенном штабе.
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