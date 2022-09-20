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Регион 20.09.2022 09:16

Шесть судов с продовольствием отправились из портов Украины в Испанию, Италию, Турцию и Китай - ООН

Из украинских портов в понедельник вышли шесть судов с продовольствием, получив разрешение на это от совместного координационного центра (СКЦ), сообщает ООН.

"СКЦ сообщает, что шесть судов покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 212 580 тонн зерна и других продуктов питания в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

В ООН уточнили, суда Arcturus (69 080 тонн пшеницы) и Gulmar (16,3 тыс.тонн пшеницы, 17 350 тонн кукурузы и 8 350 тонн ячменя) направляются в Испанию. Сухогрузы Akson Sara (30,7 тыс.тонн кукурузы) и Fulmar S (4,4 тыс. тонн подсолнечного шрота и 3,4 тыс .тонн рапсового шрота) отправились в Италию.

Помимо этого, судно Tomahawk перевозит в Китай 60 тыс. тонн подсолнечного шрота, а судно Esence доставит 3 тыс.тонн пшеницы в Турцию.

"По состоянию на 19 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из трех украинских портов, составляет 3 886 995 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 365 судов - 196 на прибытие в украинские порты и 169 - на выход из них", - говорится в сообщении.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

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Тэги: ООН, УКРАИНА, ПОРТЫ, ПРОДОВОЛЬСТВИЕ


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