Манат подешевел к евро, стабилен к рублю и укрепился к лире

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 сентября сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 20 сентября ЦБА установил на уровне 1.7037 маната/1EUR (19 сентября - 1.6986 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 сентября сохранил на уровне 0.0282 маната/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 20 сентября ЦБА установил на уровне 0.0929 манат/1TRY (19 сентября - 0.0931 манат/1TRY).

Б.Рустамбеков