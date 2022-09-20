США планируют обменять бывшие афганские самолеты на помощь Узбекистану и Таджикистану в борьбе с терроризмом в Афганистане - СМИ

США рассматривают возможность предоставления Узбекистану и Таджикистану почти 50 военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщает Politico.

По словам неназванного высокопоставленного чиновника Пентагона, цель Вашингтона состоит в том, чтобы предоставить ряд самолетов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неофициальное соглашение об "углублении наших отношений в области безопасности" в части охраны границ и борьбы с терроризмом.

Собеседник издания отметил, что на данный момент более вероятно, что соглашение будет включать доступ к информации, которой располагают Узбекистан и Таджикистан о террористических сетях в Афганистане.

Что касается какого-либо соглашения о базировании, то в данный момент этот вопрос не обсуждается, заявил представитель Минобороны.

"Министерство обороны в настоящее время не стремится к какому-либо базированию или постоянному присутствию вооруженных сил США в Центральной Азии с какой-либо целью", - цитирует издание представителя Пентагона Роберта Лодевика.

Politico уточняет, что речь идет о 46 самолетах, которые пилоты афганских ВВС доставили в Узбекистан и Таджикистан прошлым летом после захвата Кабула талибами (движение "Талибан", запрещенная в России террористическая организация).

Согласно изданию, среди доставленных транспортных средств - самолеты C-208, легкие штурмовики A-29 Super Tucano, а также вертолеты Ми-17, Ми-25 и UH-60 Black Hawk.

Талибы настаивают на том, что самолеты являются собственностью Афганистана и требуют вернуть их.

Однако власти Узбекистана и Таджикистана заявляют, что они являются собственностью США и возвращены не будут.

По словам высокопоставленного чиновника министерства обороны США, обе страны Центральной Азии "безусловно, очень заинтересованы" в сохранении этих самолетов.