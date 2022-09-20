Большинство французов согласны с ограничением отопления в целях экономии энергии - опрос

По результатам опроса французского института изучения общественного мнения OpinionWay для газеты Les Echos, 81% французов одобряют ограничение температуры отопления в общественных местах и на предприятиях, а 71% - у себя дома.

Из числа опрошенных 81% согласен с температурой в 19 градусов по Цельсию в ближайшую зиму для зданий общественного назначения и на работе, как это рекомендует правительство. Ради того, чтобы счета на газ не были чрезмерно высокими, а свет не отключали, на такую же меру, но в своем жилье, готовы согласиться 71% французов, отмечают социологи.

При том, что жители Франции согласны на ограничения температуры в ожидании повышения цен на энергию на 15% в предстоящем году, как это предсказывают власти, другие меры в ходе опроса получили меньшее одобрение.

Экономию газа и электричества на предприятиях в пиковые часы потребления одобряют 57% французов. Только 40% согласны применять аналогичную меру у себя дома. В случае дефицита энергоносителей большинство опрошенных - 56% - желают отдать предпочтение в энергоснабжении домохозяйствам, а не предприятиям.

В целом 71% опрошенных обеспокоен складывающейся ситуацией в сфере энергетики. При этом две трети из них полагают, что во Франции рост цен на энергию не такой значительный, как в ряде других стран Европы, в частности в Германии, Испании и Италии. Такая же доля среди населения, согласно опросу, поддерживает санкции Запада в отношении России, несмотря на дебаты в обществе о пользе и эффективности этих мер.