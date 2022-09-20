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Внешняя политика 20.09.2022 08:20

Гутерриш надеется на соблюдение Арменией и Азербайджаном режима прекращения огня

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым в Нью-Йорке выразил надежду на сохранение режима прекращения огня между Азербайджаном и Арменией.

«Генсек и глава МИД Азербайджана обсудили сотрудничество страны и ООН.

Они также обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном. Генеральный секретарь выразил надежду на то, что режим прекращение огня будет соблюдаться, и подчеркнул поддержку ООН всех усилий по мирному урегулированию напряженности между двумя странами», - отмечается в сообщении ООН.

В МИД Азербайджана агентству «Интерфакс-Азербайджан», в свою очередь, сообщили, что Байрамов проинформировал Гутерриша о провокациях Армении на границе, а также о мирных инициативах Баку.

«Байрамов также рассказал о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Азербайджана, процесса возвращения вынужденных переселенцев в регион, а также отметил важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы на этих территориях», - подчеркнули в ведомстве.

Р.Ахмедов

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