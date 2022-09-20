Китайский ЦБ сохранил базовую ставку на уровне 3,65%, как и ожидалось

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых.
Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась - 4,3% годовых, сообщил НБК.
Большинство аналитиков ожидали сохранения ставок, свидетельствуют результаты опросов The Wall Street Journal и Trading Economics. Это обусловлено тем, что на прошлой неделе НБК принял решение оставить ставку по кредитам в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF) на отметке 2,75% годовых. MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку LPR.
НБК последний раз менял ставки LPR в августе. Тогда они были уменьшены по годовым кредитам на 5 базисных пунктов, по пятилетним - на 15 б.п.
LPR стала новым бенчмарком в августе 2019 года после проведения китайским ЦБ реформы процентных ставок. С 2020 года НБК требует от банков ориентироваться именно на LPR при определении ставок по новым кредитам.
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