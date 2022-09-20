Число случаев COVID-19 в мире превысило 612 млн - университет Хопкинса

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 612 млн 406 тыс. 617, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 527 тыс. 888 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 95 млн 713 тыс. 363 и 1 млн 53 тыс. 840.

Индия - 44 млн 543 тыс. 89 и 528 тыс. 370.

Франция - 35 млн 138 тыс. 509 и 155 тыс. 783.

Бразилия - 34 млн 592 тыс. 163 и 685 тыс. 424.

Германия - 32 млн 740 тыс. 593 и 149 тыс. 79.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро понедельника составил 838. США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 221 человек, в Индии 375, Бразилии - 3 тыс. 175, Франции - 2 тыс. 359, Германии - 1 тыс. 767.