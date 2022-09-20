Акционеры Хазар-Лада в октябре обсудят выплату дивидендов

Акционеры ОАО «Хазар-Лада» на внеочередном общем собрании 20 октября обсудят итоги первого полугодия 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе. «Акционеры на очередном общем собрании 20 октября рассмотрят полугодовой отчет, обсудят выплату дивидендов по итогам деятельности в январе-июне 2022 года», - отметили в обществе. ОАО "Хазар-Лада" зарегистрирована в ноябре 2004 года. Уставный капитал общества равен 445,8 тыс. манатов. Акционерами компании являются 151 физическое лицо. Х.Насирзаде

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