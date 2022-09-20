Структура мелиорации и водного хозяйства закупает экскаваторы на 9 млн манатов

Управление комплектации технологического производства (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит около 9 млн манатов на закупку экскаваторов для эксплуатации объектов мелиорации, ирригации и гидротехнических сооружений. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ЗАО «Grand Motors Company» подписан контракт на закупку экскаваторов, сумма договора - 8 млн 999,2 тыс. манатов. Б.Рустамбеков

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