Структура мелиорации и водного хозяйства закупает экскаваторы на 9 млн манатов

Управление комплектации технологического производства (структура ОАО «Мелиорация и водное хозяйство») направит около 9 млн манатов на закупку экскаваторов для эксплуатации объектов мелиорации, ирригации и гидротехнических сооружений.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам www.etender.gov.az, с ЗАО «Grand Motors Company» подписан контракт на закупку экскаваторов, сумма договора - 8 млн 999,2 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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