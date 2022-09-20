Будапешт призывает ЕС не вводить новые санкции в отношении РФ из-за энергетического кризиса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.
"ЕС следует перестать упоминать о восьмом пакете санкций, перестать сигнализировать о мерах, которые приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения", - приводят западные СМИ выдержки из заявления министра.
При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 14 сентября в Европейском парламенте в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза, заявила о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.
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