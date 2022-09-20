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Дальнее зарубежье 20.09.2022 13:34

Будапешт призывает ЕС не вводить новые санкции в отношении РФ из-за энергетического кризиса

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто во вторник заявил, что ЕС не следует рассматривать вариант с введением новых санкций против России, поскольку это только усугубит энергетический кризис в Европе.

"ЕС следует перестать упоминать о восьмом пакете санкций, перестать сигнализировать о мерах, которые приведут только к дальнейшему обострению кризиса энергоснабжения", - приводят западные СМИ выдержки из заявления министра.

При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая 14 сентября в Европейском парламенте в Страсбурге с докладом о состоянии Евросоюза, заявила о намерении Брюсселя продолжать санкционное давление на РФ.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, ЕС, РОССИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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