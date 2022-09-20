Около 80% россиян не выезжали за пределы РФ за последние пять лет - опрос

Более трех четвертей россиян (77%) не ездили за границу в течение последних пяти лет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные во вторник на официальном сайте социологического института.
На вопрос социологов о странах, куда были поездки чаще всего, допускающий до трех вариантов ответа, 17% сограждан или почти каждый шестой выделили страны, не относящиеся к Шенгенской зоне. В свою очередь, 9% участников опроса или каждый одиннадцатый сообщили, что ездили, в первую очередь, в страны Шенгенской зоны, показывают результаты исследования.
Всероссийский телефонный опрос был проведен 11 сентября 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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