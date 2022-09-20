Словения поставит Украине 28 танков

Словения отправит в Украину 28 танков Т55С, а взамен получит 35 тяжелых грузовиков и пять тяжелых автоцистерн из Германии, сообщает во вторник словенское телевидение.

"Такой обмен укрепит оборонное сотрудничество между Словенией и Германией", - прокомментировали сделку в канцелярии главы словенского правительства Роберта Голоба.

По данным телевидения, речь идет о танках из арсенала Югославской народной армии, который остался на территории Словении после распада Югославии в начале 1990-х годов. До 2001 года 30 таких танков прошли модернизацию при участии израильских специалистов, она обошлась в 52 млн евро, однако в 2006 году эти танки законсервировали. С 2018 года министерство обороны Словении выставило их на продажу, однако продать удалось лишь один танк с боекомплектом за 820 тыс. евро.